"Black Out": notte house al "Feel Club" di Vicenza

Sabato 4 marzo dalle 23 alle 4 alla discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 torna l'appuntamento con l'evento "Blackout" per la one night dedicata alla musica house. In consolle suoneranno i dj Alberto Castaman, Andrea Bozzi e Joy Matt. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria (23 euro uomo e 21 euro donna; pizza-bibita-caffè) e il menù ristorante di carne o pesce (28 euro uomo e 26 euro donna; antipasto-secondo-contorni-dessert-acqua-vino-caffè): entrambe le proposte comprendono un'aperitivo con buffet, una caraffa per la serata in disco oltre all'entrata nel locale da ballo. Ingresso nel dopocena: omaggio donna fino alle ore 1; 14 euro uomo; 10 euro donna solo dopo le ore 1. Tavoli a partire da 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni cena e tavoli: 349.4938449 - info@feelclub.it.

