"Black Friday": party con dresscode in nero al "Casamia Easy Club" di Vicenza

Venerdì 17 marzo dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 presenta l'evento musicale "Black Friday" con il dress code in "total black" dedicato alle donne, che entreranno gratis fino alle ore 1 oltre ad avere in omaggio un "lip gloss" targato "Chrissie Cosmetics". A partire dalle 22.30 aperitivo con buffet e dalle 24.30 comincerà la situazione dance in stile "Easy Club". "Fornat Easy": dalle 22 alle 24.30 ingresso omaggio. Dopo le 24.30 entrata con consumazione: 14 euro uomo e 10 euro donna. Per informazioni e prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it.

