"Black Christmas: A Gothic Carousel" al Vinile Club di Rosà

Lunedì 25 dicembre dalle 23 alle 5 il Vinile Club di Rosà presenterà Black Christmas - A Gothic Carousel in collaborazione con Night Breeze per festeggiare il Natale con musica: Dark Wave - Gothic - Industrial - Electro - Minimal - 80's - Cold Wave - EBM . In consolle suoneranno: Emy - Night Breeze [Vicenza] + Whipping Boy - Dark Overground [Padova] + The Fox – Rustblade/Wave Night [Verona] + Albert - NewWaveNight [Vicenza]

Intero euro 10 - Ridotto euro 8 con tessera Night Breeze/Vinile - Riduzione valida anche per i tesserati in serata - Basta ciccare 'parteciperò' sull'evento FB e far vedere lo smartphone alll'ingresso, attestante l'avvenuta partecipazione social per avere la riduzione.

La tessera si può sottoscrivere direttamente in serata, all'ingresso, usufruendo da subito della riduzione. La tessera non è obbligatoria.

Info: 339.4155624 - omegabuio@libero.it - www.viniledisco.it.

