"Big Spree" con lo special guest dj Andrea Damante all'Amis Club

Venerdì 10 novembre dalle 20.30 alle 4 l'Amis Disco Club di Vicenza in via del Commerico 24 presenta l'evento "Big Spree" con lo special guest dj Andrea Damante per la cena - spettacolo e il dopocena musicale in una location completamente rinnovata. Resident dj: Simone Farina & Andrea Macario.

DINNER. Il divertimento inizia dalla cena con menù pizzeria o ristorante. Durante la cena, si esibiranno live i dj e vocalist. Menù Pizza: Pizza a scelta tra un ventaglio di 30 proposte, bibita a scelta, caffè, coperto e ingresso al locale (20 euro). Menù Restaurant: antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone (30 euro).

DOPOCENA. Ridotto in lista fino alle ore 1: 10 euro donna e 15 euro uomo / Intero: 12 euro donna - 18 euro uomo.

