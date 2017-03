"Best of 1990-2000": i successi degli ultimi due decenni al "Vinile Club" di Rosà

In occasione del weekend di Pasqua, sabato 15 aprile dalle 22 alle 5 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "Best of 1990-2000" con i migliori successi degli ultimi due decenni. Durante la serata si potranno ascoltare le canzoni degli artisti e delle band pop-punk-rock-metal più celebri: The Cranberries, R.E.M, Oasis, Nirvana, Green Day, U2, Marilyn Manson, Metallica, Depeche Mode, Prodigy, Subsonica, Afterhours, Caparezza e tanti altri. Cliccando "parteciperò" sull'evento alla pagina facebook in omaggio un gadget marchiato "Vinile". Dalle ore 22 alle 24:30 speciale live. Ingresso unico a 5 euro. Infoline: 347.1601429 (tutti i giorni dalle 10 alle 19).

