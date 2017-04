"Besame In The Jungle": l'evento reggaeton-electro latino di Vicenza a "Villa Bonin"

Lunedì 24 aprile dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 organizza "Besame In The Jungle" per l'evento reggaeton-electro latino-pop house numero uno del capoluogo berico con una serata esotica e tropicale. Special guest Double Dj. Performer Voice by Ary Fashion. Resident dj Andrea Bozzi. Dinner Live & Happy Barchessa by Nicola Bozzetto. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù ristorante (uomo 28 euro e donna 26 euro) o promo degustazione pizza a 22 euro (compreso l'ingresso in discoteca). Ingresso donna a 10 euro entro le 24.30. Prezzi nel dopocena entro le 1.30: 16 euro uomo - 13 euro donna. Prezzi nel dopocena dopo le 1.30: 18 euro uomo - 15 euro donna. Infoline per prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it.

(nella foto in alto la speciale animazione con le ballerine di "Besame")

