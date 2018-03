"Besame In The Jungle" a Villa Bonin

BESAME In The Jungle

L'energia e i colori di Besame riempiranno la notte!



SPECIAL GUEST DJ: Double Deejay

PERFORMER VOICE: ARYFASHION

REGULAR DJ: Andrea Bozzi

Dinner & Dj Session: Nicola Bozzetto



Radio Stereocittà è official partner della serata: se non puoi fare a meno di Besame ascoltalo ogni giorno dalle 18.00 alle 19.00 sulle giuste frequenze!



CENA

Dalle ore 21.00 i cancelli si aprono e la magia inizia a partire dall’aperitivo con buffet, per proseguire poi con la cena che delizi il vostro palato. Sarà possibile scegliere, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



MENU PIZZA A 22 € uomo

PROMO PIZZA BESAME DONNA 15€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto al tavolo, birra o bibita e caffè. (Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone o l'hamburger gourmet)



RISTORANTE: Uomo € 28 - Donna € 26

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto al tavolo, l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè. (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5)



In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne.



======PREZZI e ORARI======

Dalle ore 22.30 - INGRESSO DISCOTECA



INGRESSO DONNA RIDOTTO ENTRO LE ORE 00:30 - 10 EURO con consumazione



Entro le ore 01:30

Donna: € 13,00 con consumazione

Uomo: € 16,00 con consumazione



Dopo le ore 01:30

Donna: € 15,00 con consumazione

Uomo: € 18,00 con consumazione



=====INFO======



CONTATTI

📞 +39 393 0123 393

✉ info@villabonin.it

www.villabonin.it





Ci trovi in

Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,49 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest