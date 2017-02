"Besame Festival do Brasil": reggaeton-electro latino-pop house a Villa Bonin

Sabato 4 marzo dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 organizza "Besame Festival do Brasil" per l'evento reggaeton-electro latino-pop house numero uno del capoluogo berico con una festa in maschera insieme ai colori della terra sudamericana famosa proprio per il Carnevale. Special guest Double Dj. Performer Voice by Ary Fashion. Resident dj Andrea Bozzi. Dinner Live & Happy Barchessa by Nicola Bozzetto. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù ristorante o promo degustazione pizza (compreso l'ingresso in discoteca). Ingresso donna a 10 euro entro le 24.30. Prezzi nel dopocena entro le 1.30: 16 euro uomo - 13 euro donna. Prezzi nel dopocena dopo le 1.30: 18 euro uomo - 15 euro donna. Infoline per prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it.

