"Besame: All of Teams Edition": la notte più trendy di Vicenza a "Villa Bonin"

Sabato 4 febbraio dalle 23 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest vicino alla fiera) presenta l'evento musicale "Besame: All of Teams Edition" per la serata reggaeton-electro latino-pop house più famosa e ballata del capoluogo berico. Special guest dj: Double Deejay. Resident dj: Andrea Bozzi. Performer Voice: Andrew Wee. Dinner Live & Barchessa: Nicola Bozzetto. A partire dalle 21 cena con il menù degustazione pizza a 22 euro e il menù ristorante a 28 euro uomo e 26 euro donna (compresa entrata nel locale da ballo). Prezzi di ingresso nel dopocena con consumazione: 10 euro donna entro le 24.30; 13 euro donna e 16 euro uomo entro le ore 1.30; 15 euro donna e 18 euro uomo dopo le ore 1.30. Per informazioni e prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it.

ELENCO DISCOTECHE