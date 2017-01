Befana Hot Party: dj set by LorenzoSpeed all'Elusive di Bassano del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Mercoledì 4 gennaio dalle 21 alle 2 e giovedì 5 gennaio dalle 23 alle 4 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 (località Marchesane) presenta l'evento "Befana Hot Party" per festeggiare l'Epifania con spettacoli erotici di lap dance insieme al dj set by LorenzoSpeed from "Amore Radio Show" (in onda su "Radio Gamma 5" ogni seconda, quarta e quinta domenica del mese: il 30 gennaio 2017 LorenzoSpeed festeggerà il suo 12° anno radiofonico con quasi 700 puntate ed oltre 4.000 ore di trasmissione). Per tutta la serata le ballerine del locale saranno disponibili per i classici privè e le consumazioni con i clienti. Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e di laurea con pregiate bottiglie di champagne e le migliori etichette vinicole. Ingresso a 10 euro con consumazione. Info per prenotazioni tavoli o feste: 393.4532707.

ELENCO DISCOTECHE