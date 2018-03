Bazar - Mercoledì 21 Marzo al Totem Club

Il primo mercoledì nato a Vicenza arrivato alla sua sesta stagione invernale torna per un nuovo appuntamento il 21 Marzo!



Non conosci ancora BAZAR? Un mercoledì sera per staccare la settimana, per chi non si accontenta solo del week-end, per chi vuole incontrare bella gente e scambiare due chiacchiere ma anche per chi vuole divertirsi e ballare senza troppi pensieri!





>>> Nuovo allestimento BAZAR <<<



Musiche: Andrea Pasquale & Nicolò Mattioli



Ingresso Gratuito con consumazione minima 5 euro



Per info e prenotazione tavoli e tappeti per feste di compleanno. lauree: 3474893650.