"Bazar": la one night in stile orientale di Vicenza al "Totem Gallery"

Mercoledì 15 marzo dalle ore 21.30 alle ore 24.30 il "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 ospita la serata "Bazar" per una speciale serata dallo stile orientale. Il format alla quinta stagione consecutiva è consolidato: "Bazar" è divertimento, relax, emozione ed Oriente: "Coloro che non sanno, in primo luogo non sanno di non sapere" (Confucio). Torna l'atmosfera magica con il nostro nuovo set fotografico. Selezioni musicali by Andrea Pasquale & Nicolò M. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazione tavoli: 347.4893650.

ELENCO DISCO E FESTE