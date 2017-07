"Basic Drink Dance Fun by Freak" ai Castelli di Montecchio Maggiore

GUIDA FESTE IN DISCOTECNEL VICENTINO A FINO A GIOVEDI' 27 LUGLIO

Giovedì 27 luglio dalle 20 alle 2 è in programma il secondo appuntamento ai Castelli di Romeo e Giulietta a Montecchio Maggiore con

"Basic Drink Dance Fun Freak" per l'aperitivo lungo con i migliori brand del panorama musicale di Vicenza. In console suoneranno i dj Mattia Sonic & Nic Armstrong. Voice by Miky R. Servizio bus navetta gratuito da pizza San Pietro. Ingresso a 7 euro con consumazione obbligatoria. Entrata vietata ai minori di 18 anni. Infoline: Massimo 340.9300175. L'evento è in collaborazione con Mordimi - Panorama Lounge - Why Not? - TOKA Bailando Reggaeton.

ELENCO DISCO E FESTE