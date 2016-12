"Banana Party Christmas" al "Totem Gallery" di Vicenza

Giovedì 29 dicembre dalle 23.30 alle 4 la discoteca "Totem Gallery" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta "Banana Party Christmas" con un party post-natalizio esclusivo. In consolle selezioni musicali dei dj Charlie Love e Dr. Banana. Verrà mixata la miglior musica dance, commerciale, revival, hip hop, power house, rock, pop, trance, techno, minimal esistente sul mercato. Prezzi: 10 euro ridotto in lista entro le ore 1: 12 euro intero senza lista o dopo le ore 1. Tavoli: 20 euro a persona. Infoline liste e tavoli: Max 346.4065500; Charlie 349.3231540; Sbalki 333.4636989; Ca_Min 347.9205593.

