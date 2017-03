"Ballo Country": animazione e corsi ogni giovedì alla Birreria Trenti di Pove del Grappa

Giovedì 16 marzo alle 22 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 organizza la serata di "The Best Country" con la migliore musica, spettacolare animazione e corsi di ballo animazione insieme a dj set. L'iniziativa si ripeterà ogni giovedì salvo variazioni di programma. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni cena: 0424.80392 info@birreriatrenti.it.

