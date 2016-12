"Balkan Night Christmas": Bomba Titinka, Cobrainals, Dr. Malaka & BimBumBalaton al "Vinile"

Lunedì 26 dicembre dalle 22 alle 5 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "Balkan Night Christmas" con il live di "Bomba Titinka", il dj set by Dr. Malaka & BimBumBalaton e l'esibizione di danza tribal fusion dei "Cobrainals" in un'atmosfera folkloristica dai ritmi frenetici e coinvolgenti. Servixi Extra: photo service e stuzzichini gratis a buffet. Sarà offerto a tutti uno shot di "Balkan Vodka". Prezzi: 6 euro in prevendita; 8 euro in serata. Per prevendite: bimbumbalaton@gmail.com - info@viniledisco.it. Infoline: 347.1601429 (tutti i giorni dalle 10 alle 19).

Bomba Titinka: mondi musicali apparentemente distanti tra loro come rock’n’roll, elettronica, swing e dub si incontrano dando vita a una miscela senza precedenti. La chitarra e la voce retrò sembrano essere scappati da una radio valvolare dei primi del novecento, il contrabbasso futuristico si muove sinuoso come una ballata balcanica, il piano ragtime e i synth mixano con l’elettronica ciò che nessuno ha mai usato miscelare. "Bomba Titinka" nasce nel 2014 per esplodere sui palchi di tutto il pianeta, sprigionando un nuovo sound tutto da scoprire e danzare a tempo di swing. Nel 2015 è stato pubblicato dall'etichetta tedesca Chin Chin Records il primo ep "Bicycle", seguono importanti remix con dj Electroswing e collaborazioni con Caparezza. In arrivo l’album “Hot Air Ballon” che accompagnerà la band nel tour 2016/2017.

Dr. Malaka "Circus Balkanski" (Regno Unito) from "Balkan Beats London": il dj londinese più acclamato per la musica dance folk/balcanica. Il "Dottore" è riconosciuto per la sua energia e stile, che esplorano i ritmi dell’est eruopa vecchi e nuovi, mescolandoli a temi e remix elettronici piu recenti fino ad arrivare a temi più electro swing. Dopo un inizio ‘per caso’ in un festival regionale del "Burning Man" in Spagna, l’allora novizio Dj Malaka è stato travolto dai party e l’oranizzazione di vari progetti musicali. Nel 2009 ha cominciato l’avventura con Robert Soko (Balkan Beats) nell organizzare "La Club Night Balcanica" a Londra, che riempie le sale fino all'alba ad ogni occasione.

BimBumBalaton: www.soundcloud.com/bimbumbalaton

Cobrainals: è una compagnia di tribal fusion bellydance, nata nel 2014 e situata a cavallo tra le province di Treviso, Vicenza e Padova. È un laboratorio di sperimentazione, nel quale le tendenze più innovative della danza del ventre incontrano il cabaret e il teatro, dando origine a contaminazioni tanto musicali quanto estetiche. Le Cobrainals danzano sulle melodie ipnotiche del lontano Oriente, sulle sonorità elettriche del rock progressivo, sulle frizzanti note della musica balcanica, sul blues sporco e intenso. Nei costumi, assemblati e cuciti a mano, elementi e motivi di tradizioni folkloriche lontane convivono con atmosfere liberty, gypsy e vintage.

