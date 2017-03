"Bad Ass Psychiatric": lo spettacolo più folle dell'anno al "Custom" di Vicenza

Sabato 1 aprile dalle 22 alle 3 il locale "Custom" di Vicenza in Zamenhof 24 (zona Stanga) presenta l'evento musicale "Badass Psychiatric" con la migliore musica hip hop, reggaeton e dancehall per lo spettacolo più folle dell'anno. In consolle suoneranno i dj resident Jed e Betsy. Vocalist: Hanna Hero. Ingresso libero per tutta la notte. Infoline per prenotazioni: 349.3096273.

ELENCO DISCOTECHE