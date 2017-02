"Bad Ass Masquerada Party": Carnevale dancehall al "Custom"

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Sabato 25 febbraio dalle 22 alle 3 il locale "Custom" di Vicenza in Zamenhof 24 (zona Stanga) presenta l'evento musicale "Badass: Masquerada Party" per la festa di Carnevale con la migliore musica hip hop, reggaeton e dancehall. In consolle suoneranno i dj Jed e Tore. Vocalist: Hanno Hero. In omaggio uno shot a tutti coloro che saranno vestiti in maschera. Ingresso libero per tutta la notte. Infoline per prenotazioni: 349.3096273.

ELENCO DISCOTECHE