"Back to the Fifties - Boogie Night" al CSC di San Vito di Leguzzano

Serata di ballo anni '50 in collaborazione con SiliconKafeClub, sulle note musicali del Dj Axel WoodPecker (Dj Rock’N'Roll, Rockabilly, Rhythm'n Blues, Swing, Boogie, Jump and Jive, from '40s to '60s)

Speciale animazione da parte di "Doo-Wop Boogiedancers" con la coppia Matteo e Valentina

Ingresso riservato ai soci CSC.