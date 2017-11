"Back in Black Rock Show": opening party al Casamia Easy Club

Venerdì 3 novembre dalle 23 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza presenta "Back in Black Rock Show" per l'Official Opening Party in un viaggio musicale con i brani più amati del passato, festeggiando in un'atmosfera rock style con tacchi a spillo, anfibi, jeans strappati, t-shirt glitterate, eleganti giacche in pelle borchiate ed accessori vintage. Dress code nero unito a tutta la musica che ha fatto la storia e ha segnato le tendenze più cool del rock.

Non mancheranno i grandi classici in chiave dance con la voce e i riff di chitarra del performer Luca Menti, il Pop, l’energetico punk e puro rock'n roll - Una miscela esplosiva di 2 ore con dj, animazione, un frontman esclusivo e tanti gadget. Animazione by The Black Girls. In consolle Whisker Pno - The Rebel Brothers.

Entro le ore 1 omaggio donna e 8 euro uomo - Dopo le ore 1: donne 8 euro e uomo 12 euro. Per le donne con dress code "Total Black": omaggio per tutta la notte. Infoline per prenotazion: Mene: 340.7397537 -Vanz: 392.776708. Entrata riservata ai maggiorni di 18 anni.

ELENCO DISCO E FESTE