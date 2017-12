"Back in Black - Rock Show": omaggio donna al Casamia Easy Club

Venerdì 1 dicembre alle 23 al Casamia Easy Club di Vicenza presenta il Back in Black - Rock Show con ingresso omaggio donna per tutta la notte. Dress code in rock style nero (tacchi a spillo, anfibi, jeans strappati, t-shirt glitterate, eleganti giacche in pelle borchiate ed accessori vintage).

Un viaggio musicale pazzesco tra le note dei brani più amati di sempre con le tendenze più cool del rock. Non mancheranno i grandi classici anche in chiave dance, pop e punk. On stage: Whisker Pno - The Rebel Brothers - Black Girls - Massimiliano Lord Lorenzin.

Prezzi: 8 euro uomo con consumazione obbligatoria. Infoline per prenotazioni tavoli: Vanz 392.776708 - Mene 340.7397537.

