"Bachata & Salsa Party": ogni venerdì e sabato alla Famiglia Latina di Vicenza

Ogni venerdì e sabato dalle 22.30 alle 4 il locale "Famiglia Latina" di Vicenza in via Divisione Folgore 20 presenta l'evento "Bachata & Salsa Party" per il weekend latino più caliente del capoluogo berico. Si ballerà bachata, salsa e kizomba con la migliore animazione del Veneto. In console si alterneranno i dj Josè e Omar. L'evento è organizzato da "Punto Latino". Ingresso riservato ai soci Asi. Tessera annuale: 10 euro. Infoline: 342.7542358.

ELENCO DISCO E FESTE