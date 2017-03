Bachata e salsa: prove gratuite alla Birreria 2 Torri di Caldogno

Giovedì 30 marzo dalle 20.30 alle 22.30 si svolgerà la seconda lezione di prova gratuita di salsa e bachata per principianti alla Birreria 2 Torri di Caldogno in via Pomaroli 69. Il programma prevede prima il corso di salsa alle 20.30 e poi alle 21.30 il corso di bachata. L'evento è organizzato da "Mipuertolibre" che nasce con l'intento di essere un punto di riferimento da cui partire per chi si affaccia al mondo del ballo, divertendosi fin da subito. Prima delle lezioni si potrà cenare nel locale con un vasto menù a scelta. Ogni domenica si terrà "Los Dominogs Latinos" per la notte latina con corsi e balli di gruppo a cura di scuole di ballo locali. Per informazioni: 348.4962309. Per prenotazioni cena: 0444.905954

