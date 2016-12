"Auguri e Brulè: Christmas Party" al "Revolution Club" di Molvena

Sabato 24 dicembre dalle 23.30 alle 4 la discoteca "Revolution Club" di Molvena in via Ponticello 15 presenta l'evento "Auguri e Brulè: Christmas Party" per la festa dell vigilia natalizia. In consolle suonerà Ali Selecta dj con sonorità a 360 gradi. Entro le ore 2 un bicchiere di vin brulè in omaggio. Ingresso a 8 euro con prima consumazione. Infoline per prenotazioni: 0424.411115.

