Venerdì 20 gennaio dalle 21 alle 2 il locale "Dolce Vita Italian Bar" di Vicenza in strada di Cà Balbi 236 organizza l'evento "Aspettando Freak! Carnival Cartoon Party" per la presentazione della serata omonima al "Gilda Music Hall" con Cristina D'Avena (venerdì 3 febbraio). In console dj set by Slevin Butter. Ingresso libero.

