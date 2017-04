"Asparago Night": Giusy Zenere a "La Casa dei Gelsi" di Rosà

Venerdì 28 aprile dalle 20 alle 3 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Venet 95 presenta l'evento "Asparago Night" con il dinner live insieme alla cabarettista vicentina Giusy Zenere e il dopocena musicale. Il "Mercato dei Gelsi" incontra l'Asparago Bianco di Bassano DOP in una serata gastronomica, dove la cucina incontrerà lo spettacolo. Menù a base di asparagi e prodotti tipici bassanesi come omaggio alle eccellenze del territorio per profumi e sapori unici, che diventano la base dei piatti presentati con fantasia e creatività dagli chef del locale. A seguire scatterà la situazione "Mamma Mia" con la migliore musica anni 80/90/2000 insieme a Gianluca Indovino, Andrea Marchiorello e Max Bassano. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

ELENCO DISCO E FESTE