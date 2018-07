"Asbronzatissimi" a Villa Bonin

ASBRONZATISSIMI per la prima volta sarà in Villa Bonin, nella Sala più tropicale della Villa: ElCielo





In consolle

DJs

• ASBRONZATISSIMI SHOWCASE



Evento Generale: Merk & Kremont a VillaBonin



PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 l’ingresso in discoteca



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione



info & tavoli: 340 3382645 - 346 7037043



DOVE

Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,49 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest