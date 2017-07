"Area Show Case 2": musica house all'Ultima Spiaggia di Vicenza

Sabato 15 luglio dalle 21 alle 2 l'Ultima Spiaggia Tiki Beach di Vicenza in piazzetta San Biagio ospiterà il format "Area Show Case 2" con il loro pool di dj in consolle per il party di musica house consolidato nel vicentino e non solo. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa.

Prossimi eventi: martedì 25 luglio Prince Anizoba dj set e sabato 29 luglio "Area Boat Party". Ingresso libero.

