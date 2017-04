Area Easter Edition: l'evento house & techno di Pasqua al "K2 Music Place"

Sabato 15 aprile dalle 22 alle 4.30 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada della Pelosa 183 ospiterà l'evento musicale "Area Easter Edition" con una speciale line up in console con i migliori dj house e techno della scena underground italiana. Suoneranno Dax Dj (Family House) - Predah (Veniceberg) - Prince Anizoba (Area) - Alberto Perazzo (Wake) - Entalpia (Rua). Prezzi: 5 euro fino alle 24 - 8 euro dopo le 24. Ingresso riservato ai soci Arci (tessera 2017: 5 euro). Prenotazioni: bookings.area@gmail.com.

ELENCO DISCO E FESTE

Gallery