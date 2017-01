"Area Carnival Edition": serata underground al "K2 Music Place"

Sabato 11 febbraio dalle 22 alle 5 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in strada della Pelosa 183 (a due minuti dal casello autostradale Vicenza Est) ospiterà l'evento musicale "Area Carnival Edition" per una grande serata underground con tutti i resident dj di "Area" più una piccola sorpresa in console. Line Up Dj: Alain - Gianluca Mecenero - Ingrid Borderline - Jake Moß - Junior - Kaysand - Prince Anizoba - Youzy - The Shacklez. Prezzi: 5 euro fino alle 24 - 8 euro dopo le 24. Ingresso riservato ai soci Arci (tessera 2017: 5 euro). Prenotazioni: bookings.area@gmail.com. Soundcloud: www.soundcloud.com/arealab. You Tube: www.youtube.com/channel/UCdJA05Ri--18XZVjn0tuMvg.

