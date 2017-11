Aperitivo Bueo: Andreas Ronco, RadioSboro, Abusivi & Herman Medrano a Camisano

Domenica dalle 17 alle 24 allo Stand Eventi di Camisano Vicentino è in programma l'Aperitivo Bueo con il "feston" a base di panini onti con farciture senza fine, vin in damigiana e birrini, vin brulè sul pentolone di rame, "na cavara e na mussa" che le cammina in giro per l'evento, per rivivere le vere tradizioni venete. Ombre: 1.5 euro - Panini onti con farciture no limit: 5 euro.

Si esibiranno insieme Andreas Ronco de Il Veneto Imbruttito, l'ideatore di Pissio, con un dj set con la migliore musica veneta e italiana,

Giorgio Barzeeta con le mitiche barzellette raccontate con la felpa Gabrielli Siderurgica,15+18 l'originale: sfida a carte sul tavolo verde

Live Music by "Pasta e Fasioi" (Country Veneto); "Abusivi"; "RadioSboro"; "Herman Medrano". Animazione by Trattori Show, Cleopatra la Ballerina; le Trattorine Jenny e Laura.

Ogni aperitivo successivo avrà la stessa ricetta del primo, ma con l'inserimento sempre di un nuova band veneta e una sorpresa in più. Il tutto con la presenza dei ragazzi di Average Veneto Guy e ovviamente il gazebo de "Il Veneto Imbruttito".

Entrata libera. Evento patrocinato dall'Associazione Commercianti: Camisano Il Paese degli Acquisti.

"Vietato annoiarse e parlare italian, la festa bea se quea buea!" - da www.facebook.com/events/133126120725091/

