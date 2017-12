Aperitiviamoci Christmas: maratona musicale di Natale a Il Clubbino

Lunedì 25 dicembre dalle 18 alle 4 il Clubbino - Ex Discoteca X-SO Official (ingresso dalla Birreria Doppio Malto) a Thiene in via San Giovanni Bosco 13 presenta Aperitiviamoci Christmas per la Maratona Musicale di Natale.

Fino alle 20 American Bar con free buffet by Pollo Loco. A seguire selezioni by Marco Baxo from Radio Piterpan Official (commerciale) - Marco Festa (happy music).

Infoline: Cico 347.6545359 - Ale 340.984 5926 - Ricky 333.4195777 - Massi 338.9637207 - Giovanni 340.722378