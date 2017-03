"Apericena Sunday Night": american bar & free buffet a "Il Clubbino" di Thiene

Domenica 26 marzo alle 18 il locale "Il Clubbino" di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 presso l'ex discoteca X-SO Official (ingresso dalla Birreria Doppio Malto) organizza "Apericena Sunday Night" per l'aperitivo più elegante della provincia berica. Fino alle 20 "American Bar" con free buffet di benvenuto by "Pollo Loco Thiene" e "Premium Cocktail Bar". Live Barber Shop by "Salone Fashion" di Marano Vicentino e "Fashion Corner" by "Shana Shop" di Thiene. A partire dalle 20 fino alle 1 la grande movida del vicentino "Aperitiviamoci Spring Edition" con musica a 360 gradi. Ingresso gratuito. Infoline: Cico 347.6545359 - Ale 340.98459 - Ricky 333.4195777 - Massi 338.9637207 - Giovanni 340.7223783.

