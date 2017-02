"Animal Carnival Party" al "Color Cafè" di Bassano del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Sabato 25 febbraio dalle 22 alle 2 il locale "Color Cafè" di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8 presenta l'evento musicale "Animal Carnival Party" per la festa di Carnevale più colorata del bassanese. Dress Code: In maschera con animali di tutte le specie. Dj set + Vj set "Infamous" Special Guest: Butch Mad + Emanuele Femia + Tobia mette della musica + Lazza Fèllonè + Dietriangle. Locale Rinnovato. Angolo Cocktails. Foto corner a cura di Color Fotografia. Special guest from Frankfurt "The Doctor". Ingresso libero.

ELENCO DISCO E FESTE