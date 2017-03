"Andrea Spillo Orchestra": sabato liscio al "Nordest" di Caldogno

Sabato 18 marzo dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'Orchestra "Andrea Spillo" per la serata di liscio nella Sala Live. Nella parte inferiore a partire dalle 22 alle 4 ci sarà la situazione dance con la special guest star dj Monika Kruse . Dalle 20.30 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro. Ingresso unico per la sala liscio a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

