"American Food": l'apericena di qualità all'Open Club di Vicenza

Dopo la serata dedicata al cibo giapponese, martedì 21 marzo alle 20.30 "Open Club" presenta l'apericena "American Food" con free buffet presso la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17. L'evento gastronomico, dedicato interamente allo street food americano di qualità dagli hambuger agli hot dog insieme ad altre specialità della sua cucina con un vasto assortimento, è curato da "The Big". A seguire ci sarà la festa "Spring HouseParty" per la consueta serata musicale nell'unico martedì notte del capoluogo berico. Ingresso con consumazione obbligatoria. Infoline per prenotazioni: 347.9979802.

ELENCO CIBO E VINO