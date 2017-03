"Amazing: Notorious": la one night hip hop rivelazione al "Mada Cafè"

Sabato 25 marzo dalle 22 alle 4 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 ospiterà l'evento "Amazing: Notorius" per la one night hip hop rivelazione della stagione. In console selezioni musicali hip hop/rn'b-reggaeton mixate dai migliori dj in circolazione. Line Up: B-Dad (Marco Del Lago), LeLe Deejay, Jo e Nesh. Ingresso gratuito. Per Info e prenotazioni: Nicola Sartori 348.6893784 - Vincenzo Guarini 348.1658287.

