"Amazing": la one night hip hop più calda al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

Venerdì 13 gennaio alle 22 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 ospiterà "Amazing" per la one night hip hop più calda del vicentino. In console selezioni musicali by dj Jo Fracasso con le migliori sonorità hip hop, reggaeton e r&b. Ingresso gratuito. Infoline per prenotazioni staff "Amazing": Nicola Sartori 348.6893784 - Nikola Stankovic 373.7825877 - Nesh 333.3852711 - Stefano Ciscato 333.9370079.

