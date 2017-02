"Amazing Carnival Hip Hop" al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Domenica 26 febbraio dalle 21 alle 4 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 ospiterà l'evento "Amazing Carnival: This is The Remix" per la one night hip hop rivelazione del vicentino con una serata speciale in occasione del Carnevale. In console selezioni hip hop, reggaeton e rnb con i dj Nesh, Jo, Tommaso Broglio "7Teen" e Marco Dal Lago "B-Dad". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: Nicola Sartori 348.6893784 - Vincenzo Guarini 348.1658287.

ELENCO DISCO E FESTE