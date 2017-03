"Amarcord" e "Jump": il weekend revival-funky-hip hop all'H2O di Sandrigo

Venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dalle 22 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta gli eventi "Amarcord" con i migliori successi musicali degli ultimi 40 anni e "Jump" con le hit più ascoltate di hip hop-reggaeton-funky per il weekend targato "H2O". Venerdì suoneranno in console Mr Arkin Kikaj e Enrico Andriolo, due tra i dj più conosciuti del vicentino. Sabato selezioni di Pierre Louis. Prezzi indicativi consumazioni al tavolo: caraffa spritz da 1.5 litri a 17 euro; caraffa birra lt 1.5 da15 a 20 euro; caraffa cocktail lt 1.5 da 25 a 30 euro; giri bottiglia a 100 euro; giri bottiglia luxury a 140 euro; bottiglia prosecco a 15 euro; bottiglia champagne da a 45 euro in sù. Dalle 19 alle 23 servizio cena nella zona ristorante con le specialità di Chef Tony. Possibilità di tavoli nel dopocena con prenotazione gratuita. Area relax, zona fumatori, giardino esterno, parcheggio sorvegliato. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa. Info e Prenotazioni: 348.4537511 George.

