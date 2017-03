"Amarcord": 40 anni di successi musicali ogni venerdì all'H2O di Sandrigo

Venerdì 24 marzo dalle 22 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta l'evento musicale "Amarcord" per il party di anni di successi musicali dagli annì '80 ad oggi. In console selezioni by Enrico Andriolo e Mr Arkin Dj. L'evento si ripeterà ogni venerdì. Ampia "Zona Music" & "Area Relax". Parcheggio sorvegliato. Possibilità di fare tavoli nel dopocena. "Zona Ristorante" aperta dalla 19 alle 23 con menù alla carta, bruschette, panini e la specialità delle "piadi-pizze" a cura dello chef Tony. Calendario "H2O": ogni mercoledì "La Gnoccheria", ogni domenica l'apericena "Spritzando" per i giovani e "La Domenica dei Bimbi" per le famiglie con cena e babydance. Ingresso libero. Infoline: 0444.658098 - Andrea 347.1019199.

