"Alter Ego The History": M. Dionigi-A. Morrison-M. Bellini-C. Di Roma al "Nordest"

Sabato 11 febbraio dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta "Alter Ego The History: 1989 - 2008 Quando la leggenda diventa un mito" con i principali protagonisti dello storico locale sulle Torricelle di Verona negli anni '90. Lo speciale evento non sarà solo la storia della musica suonata all'Alter Ego, ma verrranno ripercorsi i 22 anni della discoteca più trendy del Veneto per rivivere tutte le sensazioni, che quel posto magico sulla collina ha trasmesso nel tempo fino al 2008. In "Alter Ego Main Room" suoneranno i dj storici Marco Dionigi, Adrian Morrison, Marco Bellini, Carlo Di Roma, Cristian Gucci oltre a Paolo Martini e Mad Max. In "Techno Remember Privè" si alterneranno in console i dj Mauro Picco, Stephan Krus e Marylin, accompagnati dalla voce di Joyce. A partire dalle 20.30 cena su prenotazione fino ad esaurimento posti a 16 euro con pizza+bibita+caffè+entrata. Prezzi di ingresso: 10 euro ridotto in lista entro le ore 1 - 15 euro intero senza lista a 15 euro. Prezzi Tavoli: 20 euro in pista e 25 euro in privè. Infoline & Booking: 347.6545359 - 348.3994616 - direzione@unique-cico.com - Andrea Oliva: 393.3037766 - Ale Zeta 328.6811111.

ELENCO DISCOTECHE