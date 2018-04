"Alter Ego History" alla Discoteca Nordest

ALTER EGO - The History

" 1989 - 2008 Quando la leggenda diventa un mito"

Musica no Stop dalle 22.00 alle 5:00



"ALTER EGO MUSIC HISTORY non è solo la storia della musica, non è solo ripercorrere 22 anni di ALTER EGO, ma è rivivere tutte le sensazioni che quel posto magico sulla collina ha trasmesso nel tempo...fino al 2008"

__________________________ _

In consolle per tutta la notte

Paolo Martini

Marco Dionigi

Marco Bellini

__________________________ _



CENA



Speciale Pacchetto Cena



A soli 15€: Ingresso + Aperitivo + Pizza/Insalatona/Piatto Unico + Bibita + caffè.

__________________________ _

PREZZI INGRESSO DISCOTECA

Entro mezzanotte per tutti o in lista: 7€

Dalle 00.00 alle 01.00 in lista: 8€

Intero: 10€

Tavoli Discoteca a partire da 20€ a persona.



__________________________ _

Per info, liste, prenotazioni tavoli:

348.3994616 - 347.6545359 - prenotazioni@discotecanord est.com

Il locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena

e alle 21.30 per la discoteca.