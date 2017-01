Alla Casa dei Gelsi tornano i mitici anni '80

Ve li ricordate? I paninari, la mitica Delorean di "Ritorno Al Futuro", i fuseaux lucidi e gli scaldamuscoli di Jane Fonda, il moonwalk di Michael Jackson, Madonna in versione Like a Virgin… E ancora: gli irresistibili Duran Duran e Spandau Ballet, il Kobra della Rettore, le ragazze scatenate alla Cyndi Lauper, gli intramontabili Mario Bros e Pac Man, le audiocassette che si riavvolgevano con la matita e … chissà "cosa resterà di questi anni '80" !!! ;-) Venerdì 10 febbraio 2017, nello storico locale La Casa dei Gelsi tornano i mitici anni 80, con la serata a tema 80 GELSI. Un autentico tuffo nel passato e nelle atmosfere degli anni 80, insieme a Gianluca Indovino, Max Bassano e Andrea Marchiorello, per ballare e cantare insieme i più bei successi dei 10 anni più colorati del secolo scorso. La serata avrà inizio alle 20.00 con la CENA CANTATA e proseguirà poi con un DOPOCENA in puro stile Eighties!

PROGRAMMA DELLA SERATA:

✪ Dalle ore 20.00 CENA CANTATA con Gianluca Indovino

✪ Dalle 24.00 DOPOCENA con i resident djs Andrea Marchiorello e Max Bassano

L'ABBIGLIAMENTO A TEMA E' GRADITO: via libera a fuseaux, scaldamuscoli, magliette fluo, capelli cotonati... e chi più ne ha più ne metta! Per informazioni o prenotazioni: www.lacasadeigelsi.it/club_eventi_serate/art_80_gelsi_serata_a_tema_anni_80_10_febbraio_2017/ 348 8819606 / 348 2258978 / 0424 561754 Ci trovate in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 a Cusinati di Rosà Vicino a Bassano del Grappa - Cittadella - Castelfranco Veneto - Vicenza - Veneto