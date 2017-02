"All You Cand Dance 8": viaggio sonoro al K2 Music Place di Vicenza

Sabato 4 febbraio dalle 23 alle 4 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada Pelosa 183 presenta l'evento musicale "All You Can Dance 8" per una one night dalle sonorità eterogenee: pop & hip hop - bass & tropical music - reggaeton & dancehall - elettro & mashups. In console selezioni by "Ulysses Tales", "Bunnyver" e "La Valigetta di Andy". Sottoscrizione di 3 euro all'ingresso riservato ai soci Arci. Dopo la mezzanotte entrata a 5 euro.

ELENCO DISCO E FESTE