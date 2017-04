"All'Italiana" & "Para Voce": il weekend revival del "Casamia Easy Club"

Venerdì 7 e sabato 8 aprile dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 presenta gli eventi musicali "All'Italiana" e "Para Voce" per il weekend revival del format "Mi Casa Es Tu Casa". Venerdì si ballerà con le migliori hit degli anni '90 dopo il "Dinner Live" dei "Trio de Janeiro". Sabato selezioni commerciali a 360 gradi. Dj resident: Sisma e Davidemme. Ingresso omaggio fino a mezzanotte. Prezzi con drink incluso: 10 euro donna - 14 euro uomo. Partner Ufficiali Casamia Easy Club: Pinocchio Musicafè - Zushi Vicenza - Ovosodo Vicenza - Al Paradiso da Tranquilli - PUFF. Infoline per prenotazioni: 347.9979802 - info@casamiaeasyclub.it.

