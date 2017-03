"Alberto e I Murales": sabato liscio al "Nordest" di Caldogno

Sabato 25 marzo dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'orchestra Alberto e I Murales per la serata di liscio nella Sala Live. Il complesso originario di Ferrara offre un repertorio eccezionale con musica a 360 gradi: liscio, cumbie, balli di gruppo tradizionali e moderni, anni 60-70-80 e le più belle canzoni della musica italiana di oggi. Nella parte inferiore a partire dalle 22 alle 4 ci sarà la situazione dance con il festival reggaeton & latin house "Otravez". Dalle 20.30 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro. Ingresso unico per la sala liscio a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

(Nella foto il cantante Alberto)

