Albert Marzinotto: dj-produttore internazionale house al "Casamia Easy Club"

Venerdì 27 gennaio dalle 22 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commecio 17 ospiterà il dj internazionale Albert Marzinotto per una nottata a ritmo di musica house. Innamorato della musica fin da giovane, Albert ha iniziato a studiare pianoforte e chitarra ottenendo ottimi risultati. A soli 13 anni inizia la sua carriera come dj, trovando la sua migliore espressione musicale con la musica house. Marzinotto è anche produttore, lavoro diverso dall’essere un dj per club e locali. L’attività in studio si basa su una ricerca dettagliata di sonorita’ e una collaborazione costante con musicisti, producer e colleghi. Synth e drum-machine sono alcune delle sue passioni alle quali non può fare a meno. Recentemente le sue tracce musicali sono state suonate dai migliori dj della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano, Steve Lawler). Tra le sue produzioni, spiccano le collaborazioni con dj-producer come Pirupa (Desolat, Rebirth, Snatch ) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante). I suoi set sono molto eclettici e non perde mai l’occasione di rinnovare il suo stile proponendo live set creativi utilizzando anche drum machine e la batteria elettronica live. Dalle 22 alle 24.30 ingresso omaggio. Dopo le 24.30 entrata con consumazione: 14 euro uomo e 10 euro donna. Per informazioni e prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it.

ELENCO DISCOTECHE