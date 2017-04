"After Hours": maratona musicale dall'alba al "Cà di Dennis"

Domenica 16 aprile dalle 6.30 alle 9 il locale "Cà di Dennis" a Vicenza in via Zamenhof 423 presenta l'evento "After Hours" per l'evento speciale del capolugo berico con i migliori successi della musica hip hop. Special guest dj Mirko Monti. Special guest voice H Boss Mc. In console warm up dj by Marco & A. Pieretti. Aggiornamenti on line su www.facebook.com/CA.DI.DENNIS.LEGACY/?fref=ts. Infoline per prenotazioni tavoli: Dennis 380.1545229 - Mirko 339.2832837.

