"After Hour Party di Capodanno" al "Casamia Easy Club" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 1 gennaio 2017 dalle ore 4 fino alle 10 del mattino è in programma l'evento "After Hour Party di Capodanno" presso il nuovo locale "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 15. Special guest dj Andy. Resident dj Morris. Alle 5 circa è prevista la colazione per tutti i presenti. Partner Ufficiali: Pinocchio Musicafè, Zushi Vicenza, Ovosodo Vicenza, Al Paradiso da Tranquilli, Puff, Off Events, Smart Business. Ingresso a soli 10 euro. Sempre al "Casamia" sabato 31 dicembre sono in programma il "Cenone di San Silvestro" con un ricco menù dall'antipasto al dessert e il "Capodanno Casablanca" con il dopocena musicale insieme ai migliori dj del territorio berico. Infoline per prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it - www.casamiaeasyclub.it.

ELENCO DISCOTECHE